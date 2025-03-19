Награждены победители первого Детского театрального фестиваля - ФОТО
По инициативе Азербайджанской школы искусств, Союза театральных деятелей Азербайджана и при организации Emedia Group cостоялась церемония закрытия первого Детского театрального фестиваля, приуроченная ко Дню национального театра, сообщает Day.Az.
В рамках фестиваля выступили дети разных возрастных групп. В мероприятии приняли участие депутаты, председатели НПО, известные деятели искусства, представители прессы и другие гости.
Основатель и художественный руководитель Азербайджанской школы искусств Фарид Багиров подчеркнул успешное завершение фестиваля и объявил о проведении в следующем году 2-го Детского театрального фестиваля. Он отметил, что фестиваль является отличной творческой площадкой для детей, подчеркнув важность продолжения этой традиции. На будущих фестивалях будут проведены более масштабные мероприятия и представлены новые театральные элементы.
Председатель Emedia Group Эльшан Алиев отметил, что фестиваль внес большой вклад в развитие детского театрального искусства. Он подчеркнул важность поддержки творческого потенциала детей и поблагодарил медиа-структуры, которые играют важную роль в информационном обеспечении и продвижении фестиваля.
Заместитель председателя Союза театральных деятелей, заслуженный артист, профессор Азад Шукюров отметил вклад фестиваля в привлечение нового поколения талантов к театральному искусству, подчеркнул, что участие детей в подобных проектах раскрывает их творческий потенциал.
В 6-дневном фестивале приняли участие представители средних школ, культурных центров, государственных и частных учреждений в возрасте от 6 до 14 лет, занявшие 1, 2 и 3 места.
На основе оценок жюри были выбраны победители:
I место - Центр детского и юношеского творчества № 3 - Детский театр "Çiçəyim",
II место - Центр детского и юношеского творчества № 7 - коллектив "Sənət İnciləri",
III место - средняя школа № 259 имени Мирзы Алекпера Сабира - коллектив "Hop-Hop",
III место - Азербайджанская школа искусств - коллектив "Səhnənin Ulduzları".
Награжденные в специальных номинациях фестиваля:
Лучший актер - Юсиф Аллахвердиев за роль Принца в "Приключениях принцессы",
Лучшая актриса - Дениз Масимли за роль Чиркин гыз в фильме "Красавица Фатма",
Лучший режиссер - Ягут Бадалова-Масимли за спектакль "Ленивый Ахмед",
Самый характерный актер - Салех Усубалиев в спектакле "Джик-Джик ханым",
Самая милая актриса - Рабия Синай Саридуман в спектакле "Приключения принцессы",
Самый милый актер - Саид Талыблы в спектакле "Путь черепахи",
Лучшая постановка - Мехпара Мамедова за спектакль "Ленивый Ахмед",
Лучший музыкальный сборник - Рагим Рагимов за спектакль "Джик-Джик ханым",
Лучший сценический костюм - Рена Керимова за спектакль "Приключения принцессы"
Лучший танец - Али Натигоглу в спектакле "Сказка ленивого Ахмеда".
В завершение всем участвующим в фестивале детским коллективам были вручены сертификаты и подарки. Церемония закрытия завершилась музыкальными и танцевальными номерами.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
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