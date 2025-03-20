В Баку представлены образцы исламской каллиграфии, тезхиб, текелдуз...

В Центре искусств "Хатаи" состоялось открытие групповой выставки "Hüsnünə Aşiq" искусства каллиграфии, организованной Shatu art group, сообщает Day.Az.

Наряду с образцами искусства каллиграфии, миниатюрами, тезхибами (использование сусального золота на готовый текст или узор, а также письмо золотыми красками с натуральным пигментом) и живописью, представлены образцы народного искусства - текелдуз (тамбурная вышивка), гурама (лоскутная техника при создании единого полотна, состоящего из отдельных кусков материала), художественная вышивка и т.д. Особый интерес вызвали образцы исламской каллиграфии. Главная цель выставки - пропаганда и сохранение национальных духовных ценностей, их передача будущим поколениям.

Каллиграфия - разновидность изобразительного искусства, которое предполагает красивое написание различных букв и текстов. Она появилась много веков назад и существует до сих пор. Переводится с греческого как "красивое письмо". Первые упоминания об искусстве красивого письма датируются 4000 годом до н.э., а родом оно из Китая, где к каллиграфии относились со всей серьезностью, называя ее "первой среди художеств", а заодно предъявляли высокие требования к мастерам письма.

Исламская каллиграфия - это художественная практика рукописного письма и каллиграфии на языках, использующих арабский алфавит или алфавиты, произошедшие от него. Она включает в себя арабскую, персидскую, османскую и урдуйскую каллиграфию. Развитие исламской каллиграфии тесно связано с Кораном - главы и отрывки из Корана являются общепринятым и почти универсальным текстом, на котором основывается исламская каллиграфия.

Современное определение каллиграфии звучит следующим образом - искусство оформления знаков в экспрессивной, гармоничной и искусной манере. Современная каллиграфия довольно разнообразна- от бытовых рукописных надписей на открытках до высокого искусства, в котором экспрессия написанного рукой знака не всегда рождает чёткие буквенные формы. Классическая каллиграфия значительно отличается от шрифтовых работ и нестандартных рукописных форм, хотя каллиграф должен уметь делать и то, и другое; буквы сложились в такие формы исторически, но при этом они текучи и спонтанны и всегда рождаются в момент письма.

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