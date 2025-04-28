Международный конкурс имени Кара Караева объединил более 250 юных музыкантов

В Москве состоялось финальное мероприятие Международного конкурса имени выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, организатором конкурса выступила детская музыкальная школа, носящая имя композитора с 2002 года. Торжественная церемония награждения и концерт лауреатов прошли в Библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино.

Конкурс проводится с 2018 года и с 2021-го имеет международный статус. В 2024 году был учрежден дополнительный конкурс исключительно для пианистов и фортепианных дуэтов. С этого времени принято решение чередовать оба формата по годам: по четным годам проводить фортепианный конкурс, по нечетным- многожанровый, как в этот раз.

В этом году в конкурсе участвовали более 250 юных музыкантов из разных стран, десятков российских городов и ведущих московских школ. Они представили сольные и ансамблевые номера на фортепиано, струнных, духовых, народных инструментах, а также в академическом вокале и камерной музыке.

Жюри конкурса возглавил народный артист Азербайджана, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Фарадж Караев. В состав жюри вошли ведущие педагоги и музыканты - профессор Михаил Дубов, доценты Марина Катаржнова и Дмитрий Мурин, заслуженный артист России Олег Танцов и другие признанные мастера.

С приветственным словом на церемонии выступила руководитель отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Тамилла Ахмедова, которая отметила, что имя Кара Караева почитаемо не только в Азербайджане, оно известно и любимо во всем музыкальном мире: "Караев - один из крупнейших композиторов XX века. Его творчество представляет уникальный сплав национальных традиций и новаторских методов. Мугам, национальные ритмы и гармонию он облекал в классические формы. Сам композитор чувствовал себя музыкантом двух миров - Запада и Востока. Наставник и большой друг Караева - Дмитрий Шостакович говорил, что его музыка - не просто звуки, это размышления о судьбе человека, истории, времени, эпохе". Т.Ахмедова добавила, что композитор передал нам способность по-особому слышать мир. Он воспитал прекрасную плеяду ярких самобытных музыкантов, таких как Ариф Меликов, Васиф Адыгезалов, Хайям Мирзазаде и других.

Т.Ахмедова поздравила организаторов и участников конкурса, пожелала им успехов и творческих побед и особо подчеркнула, что представительство Фонда Гейдара Алиева во главе с вице-президентом Фонда Лейлой Алиевой поддерживает этот конкурс, приглашает победителей на родину композитора.

Поздравление участникам конкурса направил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, которое огласил советник по гуманитарным вопросам посольства Юсиф Везиров.

По итогам конкурса были названы лауреаты. После вручения дипломов и памятных подарков состоялся концерт лауреатов.