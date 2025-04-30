В Гяндже состоялся сольный концерт Саиды Тагизаде

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялся сольный концерт пианистки, лауреата международных конкурсов Саиды Тагизаде "Вечер фортепианной музыки", сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

На протяжении всего вечера исполнительница покоряла слушателей произведениями как азербайджанских, так и мировых композиторов, вызвав искреннее восхищение публики и получив горячий приём от гянджинцев.

Саида Тагизаде представила слушателям жемчужины азербайджанской композиторской школы: "Миниатюры" Фикрета Амирова, "Сонатину" и "Эскиз" Гара Гараева, "Размышление" Вагифа Мустафазаде, "Море" Фархада Бадалбейли, "Балладу о Лачине" Севды Мамедли, "Салам, Шуша" Пикя Ахуновой. Кроме того, в программу вошли шедевры мировой классики - "Ноктюрн" Фредерика Шопена, "Тарантелла" Ференца Листа, "Музыкальные моменты" Сергея Рахманинова и другие широко признанные произведения, прозвучавшие в глубоком и эмоционально насыщенном исполнении пианистки.

Отметим, что сегодня Саида Тагизаде приказом министра культуры Адиля Керимли была назначена на должность директора Азербайджанской государственной детской филармонии.

Саида Тагизаде родилась в Баку, обучалась в средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля по специальности фортепиано. В 2006 году она закончила бакалавриат Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА, ортепиано, орган, клавесин), а в 2008 году - магистратуру (фортепиано, музыкознание) с отличием.

С 2016 года занимается педагогической деятельностью в БМА. Выступала в Великобритании, Польше, Финляндии, США, ЮАР, Южной Корее, Австрии, Швейцарии, Италии, Болгарии, Латвии, Франции и т.д.

С.Тагизаде - организатор художественных проектов, направленных на культурное развитие детей и подростков. Одним из наиболее ее значимых проектов, автором и руководителем которого она является, стал традиционный музыкальный фестиваль "Симург", направленный на продвижение и поддержку молодых талантливых музыкантов Азербайджана, а также на обучение их профессиональным знаниям и навыкам в области исполнительского искусства.

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