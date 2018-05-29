Сандра Оудкирк: США решительно поддерживают проект "Южного газового коридора"

США решительно поддерживают проект "Южного газового коридора", с самого начала его реализации, осознавая ключевую роль данного коридора в диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов в Европу.

Об этом, выступая во вторник в Баку на церемонии запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", предполагающего доставку азербайджанского газа в Европу, сказала советник помощника госсекретаря США по вопросам энергетической дипломатии Сандра Оудкирк, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я поздравляю Президента Азербайджана Ильхама Алиева и представителей всех стран и компаний, проводящих усердную работу в рамках проекта "Южного газового коридора", - сказала Оудкирк.

Советник помощника госсекретаря США также подчеркнула, что "Южный газовый коридор" предоставляет новые возможности для более обширной экономической интеграции стран Каспийского региона.

"Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своей поддержке данного проекта. В своем недавнем письме, адресованном Президенту Азербайджана, в честь столетия Азербайджанской Демократической Республики, он также подчеркнул, что "Южный газовый коридор" является невероятным достижением, которое позволит обеспечить энергетическую безопасность Европы", - сказала Оудкирк.

Советник помощника госсекретаря США также отметила, что "Южный газовый коридор" предоставляет возможности для расширения развития и сотрудничества для стран региона, а также увеличения объемов газа, поставляемого из Восточного средиземноморья, Центральной Азии и Кавказа в Европу.

"США планируют продолжить сотрудничество со всеми участниками "Южного газового коридора", служащими источниками долгосрочного успеха данного проекта", - сказала Оудкирк.

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