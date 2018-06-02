Балаханский промышленный парк - успешный пример государственно-частного партнерства в Азербайджане

Балаханский промышленный парк - это успешный пример партнерства между государством и частным сектором в Азербайджане. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Об этом было заявлено в ходе пресс-тура в промышленный парк, организованного министерством экономики Азербайджана. Помимо представителей СМИ, в мероприятии приняли участие также независимые эксперты.

Участники пресс-тура также смогли ознакомиться с работами по благоустройству, проводимыми в поселке Балаханы ОАО "Тамиз Шахар", побывали на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов, а также заводах по сортировке и сжиганию твердых бытовых отходов.

"Создание промышленных парков, таких как Балаханский, способствует индустриальному развитию в Азербайджане, импортозамещению, предотвращает отток иностранной валюты из страны", - сказал журналистам председатель Центра экономического и социального развития Азербайджана, эксперт Вугар Байрамов.

По словам эксперта, не менее важно, что деятельность промышленных парков способствует открытию новых рабочих мест.

"Мы видим, как местные производители налаживают производство с минимальными затратами, при поддержке государства. Это успешный пример государственно-частного партнерства. Государство оказывает поддержку развитию частного сектора. Выигрывают все - компании развиваются, отчисляют налоги в госбюджет, растет промышленное производство, создаются новые рабочие места", - сказал эксперт-экономист Фуад Ализаде.

В настоящее время число резидентов Балаханского промышленного парка составляет 11. На территории парка уже функционирует пять предприятий, еще шесть заработают в ближайшее время. Объем инвестиций в парк со стороны резидентов составляет 32 миллиона манатов. На первом этапе здесь создано около 400 постоянных рабочих мест.

Балаханский промышленный парк создан распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 декабря 2011 года. Управляющей компанией промышленного парка является ОАО "Тамиз Шахар".