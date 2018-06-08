Цена нефти Brent понизилась до 77 долларов

В ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена нефти марки WTI повысилась на 0,08 доллара или 0,12% и составила 66,03 доллара за баррель.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на лондонской бирже ICE баррель нефти сорта Brent подешевел на 0,08 доллара или 0,1% до 77,24 доллара.

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