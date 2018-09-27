Максим Орешкин: Россия работает над сокращением барьеров с Азербайджаном

27 сентября 2018 10:02

Россия работает над сокращением барьеров в сотрудничестве с Азербайджаном.

Об этом сказал в четверг министр экономического развития России Максим Орешкин на расширенном заседании азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов в рамках IX азербайджано-российского межрегионального форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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