Максим Орешкин: Россия работает над сокращением барьеров с Азербайджаном

Россия работает над сокращением барьеров в сотрудничестве с Азербайджаном.

Об этом сказал в четверг министр экономического развития России Максим Орешкин на расширенном заседании азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов в рамках IX азербайджано-российского межрегионального форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook