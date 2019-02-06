Министр экономического развития России посетит Азербайджан

Министр экономического развития России Максим Орешкин посетит Азербайджан восьмого февраля текущего года. Об этом сообщили Trend в среду в министерстве экономики Азербайджана, передает Day.Az.

В ходе визита азербайджанские и российские делегации ознакомятся с работами по реконструкции на КПП Яраг-Казмаляр, КПП "Самур", а также строительством автомобильного моста через реку Самур.

"Эти проекты важны для реализации транспортного и транзитного потенциала Азербайджана, а также создания благоприятных условий для дальнейшего расширения азербайджано-российского сотрудничества и торговли между двумя странами", - говорится в сообщении минэкономики Азербайджана.

Помимо этого, на девятое февраля запланировано обсуждение в Гаджигабульском промышленном квартале возможностей для развития азербайджано-российского экономического сотрудничества, а также будет заложен фундамент завода по производству автомобилей коммерческого и специального назначения по совместному проекту "Azermash" и "GAZ Group".

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