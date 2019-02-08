Азербайджано-российскую границу можно будет пересекать проще

Россия и Азербайджан рассмотрят возможность использования других пограничных переходов на границе для увеличения пропускной способности.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин.

"Очевидно, что те очереди, которые сейчас есть на границе, - это прямое свидетельство нехватки инфраструктуры для того, чтобы обеспечить сильнорастущий товарооборот между Россией и Азербайджаном", - сказал министр.

Орешкин отметил, что если еще учесть активно растущие объемы транзита, в том числе из Ирана, который подписал с ЕАЭС соглашение о зоне свободной торговли, то активность в этом направлении [из Ирана в РФ] также будет расти.

"Все это создает очень сильную нагрузку на инфраструктуру, причем речь идет не только о данном пограничном переходе. Это более широкий вопрос развития инфраструктуры региона, как со стороны Азербайджана, так и со стороны России. С коллегами мы договорились, что помимо завершения работ на этом пограничном переходе, мы будем смотреть возможности по использованию других пограничных переходов и разведению потоков и, тем самым, увеличению пропускной способности", - сказал министр.

Орешкин подчеркнул, что самое главное - устранить проблему перехода границы для людей, занятых перевозками.

"Самое главное, чтобы для людей, занятых перевозками, людей, которые живут по обе стороны границы, проблема перехода границы осталась в прошлом, чтобы очереди уменьшились и движение между странами было максимально свободным", - сказал министр.