Вот когда выплатят пенсии за февраль - ДАТА

Выплаты трудовых пенсий в Азербайджане за февраль будут обеспечены в течение двух дней, сказал в четверг Trend завотделом по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, передает Day.Az.

По его словам, работа в этом направлении уже подходит к концу, и в течение двух дней трудовые пенсии будут полностью выплачены.