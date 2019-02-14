Вот когда выплатят пенсии за февраль - ДАТА

14 февраля 2019 10:42

Выплаты трудовых пенсий в Азербайджане за февраль будут обеспечены в течение двух дней, сказал в четверг Trend завотделом по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, передает Day.Az.

По его словам, работа в этом направлении уже подходит к концу, и в течение двух дней трудовые пенсии будут полностью выплачены.

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