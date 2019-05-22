Исполнительные директора проектной компании ICGB дали старт началу строительных работ по газовому интерконнектору Греция - Болгария (IGB). Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на проектную компанию.

Как сообщается, в этом ключевом мероприятии приняли участие премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и премьер-министр Греции Алексис Ципрас, министры энергетики обеих стран, первый заместитель премьер-министра Азербайджана и высокопоставленные чиновники из Европейской комиссии (ЕС) и Европейского инвестиционного банка.

В ходе церемонии было объявлено, что сегодня Совет министров Болгарии утвердил текст Межправительственного соглашения по IGB в качестве основы для завершения переговоров и уполномочил министра энергетики Болгарии для заключения окончательного соглашения. Межправительственное соглашение регулирует поддержку проекта на государственном уровне и стабилизирует налоговый режим в течение 25 лет.

Вице-президент ЕС Марош Шефчович направил поздравительное письмо, в котором отметил, что реализация IGB повысит безопасность поставок газа в регион.

Первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов лично присутствовал на церемонии закладки фундамента. Он призвал к успешному и постоянному сотрудничеству между Азербайджаном, Болгарией и Грецией не только в энергетическом секторе. IGB также получил поддержку со стороны азербайджанской компании SOCAR.

В церемонии закладки фундамента, которая проходила недалеко от Кирково (Болгария), приняли участие более 150 гостей и высокопоставленных чиновников из разных стран. После начала строительных работ исполнительные директора вместе с премьер-министрами обеих стран подписали одну из 12-метровых линейных труб, которая будет использована при строительстве интерконнектора.