По данным туристических компаний, этим летом увеличится число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж. Об этом сказал во вторник Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров, передает Day.Az.

По его словам, как и в прошлые годы, в этом году азербайджанские туристы опять предпочитают Турцию.

Багиров добавил, что девальвация маната в 2015 году сказалась на числе выезжающих за границу, и в первые годы после нее данный показатель упал, но с прошлого года число выезжающих из страны возросло.

Председатель Ассоциации отметил, что среди местных туристов приобрели популярность раннее планирование и бронирование путешествий: "Раньше азербайджанские туристы в последний момент бронировали поездки. Теперь дата отбытия устанавливается за 3-4 месяца, места бронируются заранее".

Отметим, что число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-феврале этого года, выросло на 25,5 процента в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, составив 731,6 тыс. человек.

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