В Азербайджане ряд товаров сельскохозяйственного назначения освобождается от уплаты налогов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим вносятся изменения в Налоговый кодекс (НК).

В данный момент от уплаты налога на добавленную стоимость освобождены импорт и продажа оросительных и других систем, машины, оборудование и техника сельскохозяйственного назначения.

Согласно новым поправкам к НК, наряду с оросительными системами и техникой сельскохозяйственного назначения, от НДС будет освобождено производство, импорт и продажа запчастей к сельскохозяйственной технике, список которых утвержден структурой, определенной соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект послужит стимулированию производства в стране сельскохозяйственной оросительной техники, оборудования и их запчастей, позволит сохранить в исправном состоянии сельхозтехнику, оптимизировать цены, и, тем самым окажет, поддержку аграрному сектору Азербайджана.

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