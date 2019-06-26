https://news.day.az/economy/1132571.html Доходы населения Азербайджана превысили 22 миллиарда В январе-мае 2019 года номинальные доходы населения Азербайджана выросли на 6,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, превысив 22,164 миллиарда манатов.
Доходы населения Азербайджана превысили 22 миллиарда
В январе-мае 2019 года номинальные доходы населения Азербайджана выросли на 6,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, превысив 22,164 миллиарда манатов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
В среднем, на каждого человека пришелся доход в размере 2 244 манатов.
После всех обязательных и добровольных выплат в распоряжении населения осталось свыше 20,386 миллиарда манатов, что примерно на семь процентов превысило показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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