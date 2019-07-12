В Азербайджане приняли важное решение по пенсиям
В Азербайджане, с целью повышения трудовых пенсий, вносятся изменения в законодательство, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Данный вопрос отражен в поправке к закону "О трудовых пенсиях", которая обсуждалась на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Изменение связано с повышением минимальной суммы трудовых пенсий.
По проекту, текст пункта 6.1 закона дается в новой редакции:
- с первого октября 2019 года минимальная сумма трудовой пенсии устанавливается в размере 200 манатов. В случае, если размер назначенной трудовой пенсии меньше минимальной суммы трудовой пенсии, то она выплачивается с доведением до этой суммы.
После обсуждений поправка в закон была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.
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