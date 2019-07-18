Министерство сельского хозяйства в рамках проекта "Из города в село" с целью пропаганды экотуризма организовало инфотур для группы журналистов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Тур реализуется ООО "Аграрная торговая компания" при министерстве сельского хозяйства.

Завотделом по связям с общественностью компании Маис Мусаев отметил, что инфотур осуществляется в рамках проекта агроэкотуризма.

"Несмотря на то, что в Азербайджане некоторые хозяйства занимаются агротуризмом в индивидуальном порядке, это направление еще не достаточно развито в стране. Наряду с этим мы хотим развивать и экологический туризм. С августа в Азербайджане будут организовываться туры по экотуризму", - сказал Мусаев.

Заведующий отделом добавил, что в рамках инфотура запланировано посещение садовых хозяйств Шеки.

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