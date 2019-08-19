За январь-июль 2019 года субъекты хозяйства транспортного сектора перевtзли 129,8 миллиона тонн грузов, что больше показателя соответствующего периода 2018 года на 1,7 процента.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, 2,7 процента грузов были перевезены морским, 6,3 процента - железнодорожным, 0,1 процента - воздушным, 64,1 - автомобильным транспортом а 26,8 процента - трубопроводами.

Объем грузоперевозок посредством транспортных средств частного сектора увеличился на 2,4 процента, удельный вес этого сектора в общем объеме грузоперевозок составил 81,9 процента.

За январь-июль транспортники оказали услуги 1121,4 миллиона человек, что выше аналогичного показателя прошлого года на 1,9 процента. Автомобильным транспортом перевезены 87,7 процента, метро - 12,0 процента, остальная часть пассажиров перевозилась другими видами транспорта.

Посредством железнодорожного транспорта за январь-июль 2019 года было перевезено 8,2 миллиона тон груза и 1,9 миллиона пассажиров, что выше аналогичных показателей 2018 года на 3,4 и 26,0 процента соответственно.

В среднем за сутки было загружено 294 вагонов, а выгружено - 391.

За сутки в северном направлении были осуществлены загрузочные работы массой 11,6 тысячи тонн, в западном - 4,4 тысячи тонн, а в южном - 0,8 тысячи тонн груза.

Морским транспортом за отчетный период было перевезено 3563,0 тысячи тонн груза, что ниже прошлогоднего показателя на 28,4 процента. Нефтяная продукция составила 34,1 процента от общего объема перевозок.

Посредством морских портов осуществлена загрузка-выгрузка 4690,2 тысячи тонн грузов, 4304,0 тысячи тонн или 91,8 процента которых составил транзитный груз.

На первое августа объем грузов, оставшихся в портах составил 139,3 тысячи тонн. За отчетный период число пассажиров, перевезенных морским транспортом, увеличившись на 23,1 процента по отношению с отчетным периодом 2018 года, составило 11,2 тысячи человек.

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