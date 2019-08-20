Номинальные доходы населения Азербайджана в течение шести месяцев 2018 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 6,6 процента и достигли 32,2 миллиарда манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Размер доходов на душу населения в среднем составил 3259,7 маната и повысился на 5,7 процента.

После всех обязательных и добровольных платежей в распоряжении населения остались 29,6 миллиарда манатов, что на 6,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среднемесячная номинальная заработная плата за январь-июнь 2019 года увеличилась на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 585,2 маната.

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