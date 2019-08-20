Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июле 2019 года составил 8,682 миллиарда манатов, что больше показателей аналогичного периода 2018 года на 14,4 процента. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные БФБ.

Согласно информации, объем рынка государственных ценных бумаг составил 7,585 миллиарда манатов (рост за год на 15,3 процента), оборот рынка корпоративных бумаг - 31,883 миллиона манатов (сокращение в 2,4 раза).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка Январь - Июль 2019 года Январь - Июль 2018 года Объем сделок, AZN Количество сделок Объем сделок, AZN Количество сделок I. Рынок государственных ценных бумаг 7,585,217,194.86 1,241 6,577,612,770.36 919 Гособлигации минфина 630,172,347.29 493 556,425,453.67 344 первичное размещение 408,958,092.23 204 453,162,160.16 192 вторичный рынок 221,214,255.06 289 103,263,293.51 152 Ноты ЦБА 6,955,044,847.57 748 6,021,187,316.69 575 первичное размещение 6,747,041,009.81 708 6,021,187,316.69 575 вторичный рынок 208,003,837.76 40 0 0 II. Рынок акций 4,174,596.76 1,016 102,601,914.03 977 первичное размещение 300,000.00 2 60,200,000.00 3 вторичный рынок 1,174,596.76 1,014 42,401,914.03 974 III. Рынок долговых инструментов 404,588,222.52 356 405,301,600.51 594 Ипотечные облигации (первичное размещение) 60,456,747.10 11 115,446,247.46 19 Ипотечные облигации (вторичное размещение) 312,248,603.45 18 213,170,442.28 28 Другие корпоративные облигации (первичное размещение) 4,000,000.00 10 5,000,000.00 11 Другие корпоративные облигации (вторичный рынок) 27,883,141.97 317 71,684,910.80 536 IV. Операции РЕПО 437 802 193.30 244 466 160 077.20 220 РЕПО-операции ЦБА 338,329,325.36 47 179,856,001.43 18 Другие РЕПО-операции 346,235,699,77 280 323,102,825.66 243 Всего 8,682,804,171.65 2,940 7,588,475,112 2,751

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