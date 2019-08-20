В Азербайджане вырос оборот биржевых сделок
Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июле 2019 года составил 8,682 миллиарда манатов, что больше показателей аналогичного периода 2018 года на 14,4 процента. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные БФБ.
Согласно информации, объем рынка государственных ценных бумаг составил 7,585 миллиарда манатов (рост за год на 15,3 процента), оборот рынка корпоративных бумаг - 31,883 миллиона манатов (сокращение в 2,4 раза).
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:
|
Сегменты рынка
|
Январь - Июль 2019 года
|
Январь - Июль 2018 года
|
Объем сделок, AZN
|
Количество сделок
|
Объем сделок, AZN
|
Количество сделок
|
I. Рынок государственных ценных бумаг
|
7,585,217,194.86
|
1,241
|
6,577,612,770.36
|
919
|
Гособлигации минфина
|
630,172,347.29
|
493
|
556,425,453.67
|
344
|
первичное размещение
|
408,958,092.23
|
204
|
453,162,160.16
|
192
|
вторичный рынок
|
221,214,255.06
|
289
|
103,263,293.51
|
152
|
Ноты ЦБА
|
6,955,044,847.57
|
748
|
6,021,187,316.69
|
575
|
первичное размещение
|
6,747,041,009.81
|
708
|
6,021,187,316.69
|
575
|
вторичный рынок
|
208,003,837.76
|
40
|
0
|
0
|
II. Рынок акций
|
4,174,596.76
|
1,016
|
102,601,914.03
|
977
|
первичное размещение
|
300,000.00
|
2
|
60,200,000.00
|
3
|
вторичный рынок
|
1,174,596.76
|
1,014
|
42,401,914.03
|
974
|
III. Рынок долговых инструментов
|
404,588,222.52
|
356
|
405,301,600.51
|
594
|
Ипотечные облигации (первичное размещение)
|
60,456,747.10
|
11
|
115,446,247.46
|
19
|
Ипотечные облигации (вторичное размещение)
|
312,248,603.45
|
18
|
213,170,442.28
|
28
|
Другие корпоративные облигации (первичное размещение)
|
4,000,000.00
|
10
|
5,000,000.00
|
11
|
Другие корпоративные облигации (вторичный рынок)
|
27,883,141.97
|
317
|
71,684,910.80
|
536
|
IV. Операции РЕПО
|
437 802 193.30
|
244
|
466 160 077.20
|
220
|
РЕПО-операции ЦБА
|
338,329,325.36
|
47
|
179,856,001.43
|
18
|
Другие РЕПО-операции
|
346,235,699,77
|
280
|
323,102,825.66
|
243
|
Всего
|
8,682,804,171.65
|
2,940
|
7,588,475,112
|
2,751
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