Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июле 2019 года составил 8,682 миллиарда манатов, что больше показателей аналогичного периода 2018 года на 14,4 процента. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные БФБ.

Согласно информации, объем рынка государственных ценных бумаг составил 7,585 миллиарда манатов (рост за год на 15,3 процента), оборот рынка корпоративных бумаг - 31,883 миллиона манатов (сокращение в 2,4 раза).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка

Январь - Июль 2019 года

Январь - Июль 2018 года
 

Объем сделок, AZN

Количество сделок

Объем сделок, AZN

Количество сделок

I. Рынок государственных ценных бумаг

7,585,217,194.86

1,241

6,577,612,770.36

919

Гособлигации минфина

630,172,347.29

493

556,425,453.67

344

первичное размещение

408,958,092.23

204

453,162,160.16

192

вторичный рынок

221,214,255.06

289

103,263,293.51

152

Ноты ЦБА

6,955,044,847.57

748

6,021,187,316.69

575

первичное размещение

6,747,041,009.81

708

6,021,187,316.69

575

вторичный рынок

208,003,837.76

40

0

0

II. Рынок акций

4,174,596.76

1,016

102,601,914.03

977

первичное размещение

300,000.00

2

60,200,000.00

3

вторичный рынок

1,174,596.76

1,014

42,401,914.03

974

III. Рынок долговых инструментов

404,588,222.52

356

405,301,600.51

594

Ипотечные облигации (первичное размещение)

60,456,747.10

11

115,446,247.46

19

Ипотечные облигации (вторичное размещение)

312,248,603.45

18

213,170,442.28

28

Другие корпоративные облигации (первичное размещение)

4,000,000.00

10

5,000,000.00

11

Другие корпоративные облигации (вторичный рынок)

27,883,141.97

317

71,684,910.80

536

IV. Операции РЕПО

437 802 193.30

244

466 160 077.20

220

РЕПО-операции ЦБА

338,329,325.36

47

179,856,001.43

18

Другие РЕПО-операции

346,235,699,77

280

323,102,825.66

243

Всего

8,682,804,171.65

2,940

7,588,475,112

2,751

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