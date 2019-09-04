Глава департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Рашад Гусейнов на конференции Creative Spark, организованном в британском университете Оксфорд, рассказал о портале Enterprise Azerbaijan. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на центр.

Портал осуществил ряд проектов совместно с британским университетом Newcastle.

По словам Гусейнова, с помощью портала Enterprise Azerbaijan регулярно проводились тренинги для предпринимателей, студентов и преподавателей. В заключение был проведен семинар Createathon, где обсуждался вклад студентов в функциональный бизнес.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций начал реализацию проекта Creative Spark совместно с Британским Советом в прошлом году, и планирует продолжить программу сотрудничества в будущем году.

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