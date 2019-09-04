Агентство аграрных кредитов и развития предложит банкам новую систему оценки рисков при выдаче кредитов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на агентство.

Система разработана при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Европейского союза, а также при участии специалистов франкфуртской школы финансов и менеджмента.

Новая система позволит лучше оценивать риски в аграрной сфере, а также быстрее рассматривать заявки на кредиты.

Отметим, что агентство представит новую систему пятого сентября.

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