Российская сеть продуктовых магазинов "Светофор" планирует выйти на рынок Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом пишут российские СМИ.



Сеть "Светофор" была основана в Красноярске в 2009 году. Бренд работает в формате жесткого дискаунтера, делая акцент на минимальных ценах, в том числе за счет продажи продуктов категории С. Экономии удается достичь также за счет минимального ремонта и недорогого оборудования.

По данным на конец 2018 года под управлением компании находится 885 магазинов. Основным акционером компании является семья Шнайдер, контролирующая 92,5% акций.



Ранее "Светофор" вышел за пределы России с открытием первых магазинов в Европе - два дискаунтера под брендом Mere работают в Румынии, еще один открыт в Германии. В планах компании также стоит запуск более 100 магазинов в Польше.

"Светофор" также интересуется возможностью работы в Москве и Московской области. Ритейлер сообщал о планах по открытию на столичном рынке более 100 магазинов.

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