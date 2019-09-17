В январе -августе 2019 года экспорт из Стамбула и Анкары в Азербайджан составил 630,854 миллиона долларов. Об этом сказали Trend в пятницу в Объединении экспортеров Турции (TİM).



Как сказали в TİM, в январе -августе 2019 года экспорт из Анкары в Азербайджан вырос на 16,91 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 88,849 миллиона долларов.

"В январе - августе 2019 года экспорт из Стамбула в Азербайджан вырос на 8,88 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 542,005 миллиона долларов" - сказали в TİM.

Было отмечено что в августе этого года экспорт из Анкары в Азербайджан сократился на 18,78 процента по сравнению с августом 2018 года, составив 7,760 миллиона долларов.

" В августе этого года экспорт из Стамбула в Азербайджан вырос на 46,47 процента по сравнению с августом 2018 года составив 89,990 миллиона долларов" - сказали в TİM.

Отметим что, в августе 2019 года экспорт Турции в Азербайджан вырос на 23,68 процента по сравнению с августом 2018 года и составил 138,2 миллиона долларов.

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