25 лет назад - 20 сентября "Контрактом века" Азербайджан положил начало успешному и крайне важному историческому событию. Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

Депутат отметил, что "Контракт века" удалось осуществить благодаря решительным шагам и дальновидной политике великого лидера Гейдара Алиева. "В те годы Азербайджан едва обрел независимость, в стране было много трудностей, иностранные компании не были заинтересованы в том, чтобы инвестировать в Азербайджан. Однако великий лидер Гейдар Алиев сумел сделать так, что крупные мировые компании приехали в Азербайджан, и исторический контракт был подписан", - заявил депутат.

Он подчеркнул, что после реализации "Контракта века" в экономике страны произошли важные изменения: "После подписания "Контракта века" в Азербайджан стали вкладываться крупные инвестиции, и в экономике страны стал наблюдаться рост".

Гусейнов добавил, что доходы, поступившие в последующие годы, способствовали стремительному развитию страны: "Нефтедоходы были вложены в общее развитие, создали условия для решения социальных вопросов и укрепления международных позиций страны".

По словам депутата, именно "Контракт века" сыграл большую роль в сегодняшних политических и экономических успехах Азербайджана: "Этот документ принес большую пользу Азербайджану не только с экономической, но и с политической точки зрения, Азербайджан признали в мире в качестве надежного партнера".

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