Завершилось строительство второй фазы газопровода TANAP в турецкой провинции Эдирне, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, уже ведется тестирование второй фазы TANAP. Он отметил, что TANAP является для Турции одним из важных энергетических проектов.

Отметим, что первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

Общая протяженность нефтепровода БТД - 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - Грузии, 1076 километров - Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

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