https://news.day.az/economy/1162371.html Азербайджан и Россия обмениваются опытом в сфере малого и среднего бизнеса - ФОТО
Азербайджан и Россия обмениваются опытом в сфере малого и среднего бизнеса - ФОТО
В Бакинском бизнес-центре прошел круглый стол, посвященный развитию связей, определению новых направлений сотрудничества, обмену опытом в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ) между предпринимателями Азербайджана и России.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство развития МСБ, круглый стол на тему "Перспективы сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса", организованный Агентством, состоялся в рамках визита российской делегации во главе с президентом Всероссийской общественной организации МСБ "Опора России", передает Day.Az.
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