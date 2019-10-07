Министерство налогов Азербайджана объявляет очередной этап привлечения волонтеров к участию на добровольных началах в деятельности налоговых органов. Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на объявление министерства.

Ответственные, дисциплинированные студенты и выпускники, обладающие начальными знаниями налогового законодательства и имеющие представление о деятельности налоговых органов, умеющие работать в команде, могут до 16 октября 2019 года подать заявку на участие в качестве волонтеров в работе Центров обслуживания налогоплательщиков города Баку и регионов республики на официальном сайте минналогов.

Рассмотрение обращений и отбор добровольцев будет проводиться в соответствии с потребностями, установленными министерством налогов, и местом фактического проживания (или учебы) заявителей.

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