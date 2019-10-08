Азербайджан и Россия на сегодняшний день активно взаимодействуют в реализации приоритетных проектов, особенно в сфере транспорта. Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель директора и руководитель экономического направления Центра изучения современной Турции Фаридун Усмонов в ходе стартовавшей сегодня в Баку международной конференции "Азербайджан-Россия-Турция: политический диалог, экономика, безопасность", проходящей на площадке АМИ Тренд.

Усмонов отметил, что проекты, реализуемые с участием азербайджанской стороны в сфере транспорта и грузоперевозок, привлекательны для России. "Например, транспортный проект Баку-Тбилиси-Карс представляет интерес и для России, которая изъявила желание о подключении к данному проекту, что в свою очередь принесет выгоду для всех стран региона. Участие российских компаний, обеспечивающих транспортировку, в том числе и российских грузов по данному маршруту обеспечит его наполняемость грузами. С другой стороны, данный факт окажет позитивное значение и на укрепление трехстороннего взаимодействия в сфере транспорта и грузоперевозок. В то же время, есть целый ряд региональных проектов в этой области, участие в которых приоритетно для российской стороны", - сказал Усмонов.

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