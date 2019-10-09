В ближайшее время предполагается подписание соглашения между правительствами Азербайджана и Казахстана о сотрудничестве в области миграции, а также планируется внесение изменений в соглашение о взаимном безвизовом въезде и выезде граждан Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на 16-ом заседании Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

Министр отметил, что согласно проекту граждане Азербайджанской Республики могут находиться без регистрации в Республике Казахстан в течение 30 дней, по истечению этого срока они должны пройти регистрацию, после этого они получат право находиться в Казахстане еще 60 дней.

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