Одной из задач, которую сегодня предстоит решить Ассоциации микрофинансирования Азербайджана, предусматривает реструктуризацию кредитных портфелей, и в этом направлении ведется соответствующая работа.

Как передает Day.Az, об этом в среду сообщил Trend заместитель председателя Ассоциации микрофинансирования Азербайджана Джалал Алиев.

По словам зампредседателя, на данный момент Ассоциация предусматривает реструктуризацию кредитных портфелей на 3,1 миллиона.

"Мы уже реструктуризировали около 1,4 миллиона, а это приблизительно 45 процентов всех кредитов, которые мы должны рефинансировать", - заявил Алиев.

По словам председателя Ассоциации, также предстоит обеспечить рефинансирование микрокредитных организаций в национальной валюте.

Далее Алиев высказался относительно зарубежных инвесторов, которые проявляют особый интерес к микрофинансовому рынку Азербайджана.

"Такие организации имеются. Несколько дней назад Ассоциация проводила мероприятие в Азербайджане, и один из инвесторов Aggreko, также принимал участие в форуме. В рамках встречи представителей Aggreko с членами Ассоциации, обсуждались вопросы привлечения кредитов от других фондов и иностранных банков", - сказал Алиев.

Зампредседателя также привлек внимание к миссии Исламской корпорации по развитию частного сектора, а именно Исламского фонда по микрофинансированию в Азербайджане.

"Действующее в Азербайджане законодательство не позволяет банкам и кредитным организациям заниматься финансированием по исламским принципам. Мы знаем, что Исламский банк развития (ИБР) и министерство экономического развития подписали меморандум-протокол, чтобы усовершенствовать законодательную базу и предоставить местным субъектам экономики доступ к исламскому финансированию. Тем не менее, до обновления соответствующего законодательства, зарегистрированные в Азербайджане микрокредитные организации занимаются исламским финансированием, и в течение последних лет Исламская корпорация (ICD) предлагала и осуществила проекты по технической поддержке наших банков и небанковских кредитных организаций. Мы знаем, что в Азербайджане есть две кредитные организации - одна для финансового развития, другая - финеко, получившие такую техническую поддержку от ICD. Эта техническая помощь направлена на развитие бухгалтерских операций для осуществления Исламского микрофинансирования", - продолжил Алиев.

Что касается внедрения новых бизнес-моделей в Азербайджане, то, по словам собеседника агентства, в последние годы инновации усовершенствуются не только в банковской сфере, но и в других направлениях экономики.

"Наши локальные кредитные организации используют эти инновации. Допустим, кредитные организации уже принимают от наших потенциальных клиентов в режиме онлайн через electron government, через asan finance system - заявки, документы по зарплате и для подтверждения доходов. Наша организация рассчитывает в будущем, в рамках законодательства внедрить технические возможности и расширить возможности для быстрого кредитования наших клиентов", - подытожил Алиев.

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