https://news.day.az/economy/1164459.html Азербайджан и Турция могут подписать соглашение о преференциальной торговле
Азербайджан и Турция могут подписать соглашение о преференциальной торговле
Азербайджан и Турция готовят проект соглашения о преференциальной торговле.
Об этом сказал замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров журналистам, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам замминистра, такое соглашение уже заключено между Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана и Турцией. Согласно соглашению, продукция из Нахчыванской АР будет поставляться в Турцию на льготных условиях.
Также замминистра отметил, что по причине нахождения Нахчыванской АР в состоянии блокады, экономика региона немного отличается от общей экономики Азербайджана.
"В связи с этим в новом соглашении предусмотрены свои особенности", - добавил Сафаров.
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