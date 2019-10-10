Туристические компании и Ассоциации должны быть тесно задействованы и представлены в процессе подготовки законодательных актов и механизмов поощрения в сфере туризма, отметил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (Агентство МСБ) Орхан Мамедов во время форума на тему "Сектор туристического бизнеса: текущее состояние и перспективы".

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, Мамедов отметил, что для развития предпринимательства, в том числе, и в сфере туризма, необходимо тесное сотрудничество госорганов с институтами гражданского общества, и деятельность Агентства МСБ как раз сориентирована в этом направлении. Данный форум, организованный Общественным советом при Агентстве МСП Азербайджана, является удобной платформой для государственно-частного партнерства.

Мамедов заявил, что Агентство желает привлечь к озвучиванию предложений по сфере туристического бизнеса, задействованных в нем предпринимателей.

"Предприниматели могут получить налоговые льготы, используя механизм поощрения инвестиций при реализации туристических проектов. С этой точки зрения мы приглашаем субъекты МСБ к активной инвестиционной деятельности в этой области. Кроме того, механизм поддержки исследований внутреннего рынка может быть использован в секторе туристического бизнеса", - подытожил Мамедов.

После этого на форуме широко обсуждались вопросы привлечения инвестиций частными туристическими компаниями, лицензирования предприятий, развития профессиональных кадров и другие аспекты развития сферы туризма в Азербайджане. Также на мероприятии выступили председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, рассказавший о новшествах и проектах в сфере туризма, председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTa) Нахид Багиров, сообщивший о мерах государственной поддержки развития туризма, а также другие представители туристической сферы.

В рамках мероприятия также был продемонстрирован видеоролик о новом механизме государственной поддержки МСБ.

Напомним, 10 октября 2019 года, в Баку состоялся форум на тему "Сектор туристического бизнеса: текущее состояние и перспективы", организованный общественным советом при Агентстве развития малого и среднего бизнеса Азербайджана. В форуме приняли участие председатели государственных и общественных структур, а также предприниматели, действующие в сфере туризма.

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