Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF) объявил о погашении незащищенных вкладов до 17 тысяч манатов, в более чем десяти ликвидированных банках.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на заявление фонда, речь идет о банках Atrabank, Bank of Azerbaijan, Demirbank, Bank Standart, Credo Bank, United Credit Bank, "Кавказский банк развития", Royal Bank, Gəncə Bank, Texnika Bank, Zamin Bank, передает Day.Az.

Согласно заявлению, вкладчикам перечисленных банков предлагается обратиться с удостоверением личности в соответствующие их филиалам отделения ОАО Kapital Bank, выложенные в документе.

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