Азербайджанское общество окончательно и бесповоротно станет частью интернета.

Об этом сказал Trend эксперт в сфере IT, исполнительный директор Консорциума экспорта инноваций Азербайджана Фарид Кязимов, передает Day.Az.

Отвечая на вопрос об изменениях, к которым приведет полный переход к волоконно-оптическому сервису (Fiber Optic), эксперт сказал, что рост скорости усилит и без того необратимый процесс "виртуализации" общества.

"Мы окончательно и бесповоротно станем частью интернета, в частности, все наши коммуникации будут осуществляться посредством интернета", - добавил Кязимов.

Эксперт отметил, что в Баку уже наблюдается данный процесс. Однако в регионах существует проблема скорости интернета, которая будет решена в ожидаемый отрезок времени.

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