Азербайджан полностью переходит на Fiber Optic
Азербайджанское общество окончательно и бесповоротно станет частью интернета.
Об этом сказал Trend эксперт в сфере IT, исполнительный директор Консорциума экспорта инноваций Азербайджана Фарид Кязимов, передает Day.Az.
Отвечая на вопрос об изменениях, к которым приведет полный переход к волоконно-оптическому сервису (Fiber Optic), эксперт сказал, что рост скорости усилит и без того необратимый процесс "виртуализации" общества.
"Мы окончательно и бесповоротно станем частью интернета, в частности, все наши коммуникации будут осуществляться посредством интернета", - добавил Кязимов.
Эксперт отметил, что в Баку уже наблюдается данный процесс. Однако в регионах существует проблема скорости интернета, которая будет решена в ожидаемый отрезок времени.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре