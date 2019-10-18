Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2020 год составят 27 миллиардов 533 миллиона, а расходы - 29 миллиардов 488 миллионов манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, эти цифры отображены в проектах по государственному и сводному бюджетам на следующий год.

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