https://news.day.az/economy/1167132.html Названы доходы и расходы сводного бюджета Азербайджана
Названы доходы и расходы сводного бюджета Азербайджана
Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2020 год составят 27 миллиардов 533 миллиона, а расходы - 29 миллиардов 488 миллионов манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, эти цифры отображены в проектах по государственному и сводному бюджетам на следующий год.
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