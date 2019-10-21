https://news.day.az/economy/1167847.html Официальный курс маната на 22 октября
Официальный курс маната на 22 октября
Официальный курс маната по отношению к доллару на 22 октября 2019 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил Центральный банк страны.
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