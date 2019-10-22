Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций (ГКО) министерства финансов Азербайджана стоимостью 15 миллионов манатов. Срок оборота составляет 1092 дня, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона восемь инвесторов подали 14 заявок в ценовом диапазоне от 96,1932 маната (при доходности десять процентов) и до 101,04 маната (8,1025 процента) за одну облигацию.

Согласно решению минфина, цена отсечения облигаций составила 100 манатов (8,5 процента), а средневзвешенная цена - 100,1953 маната (8,4249 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 41,775 миллиона манатов, а объем размещения - 15 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций - 18 октября 2022 года.

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