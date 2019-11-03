В январе-сентябре 2019 года в Азербайджане было произведено 1688 легковых автомобилей, что в 3,7 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике, передает Day.Az.

Согласно данным отчета, совокупный объем производства автомобилей, прицепов и полуприцепов в Азербайджане в денежном исчислении составил 74,5 миллиона манатов (сокращение за год на 32,2 процента).

В страну было импортировано 24088 легковых автомобилей на общую сумму почти в 335 миллиона манатов.

Азербайджан также импортировал 2262 грузовых автомобиля на 36,2 миллиона манатов (рост в 1,7 и 1,7 раза соответственно) и 246 автобусов на сумму 27,6 миллиона манатов (рост в 2,5 и 4,7 раза соответственно).

В 2018 году в Азербайджане заработал новый автомобильный завод, который производит автомобили под брендом Khazar. Это способствовало значительному росту производства легковых автомобилей в стране. В Азербайджане также действует Нахчыванский автомобильный завод, где осуществляется сборка китайских автомобилей Lifan, а также Гянджинский автомобильный завод, на базе которого производятся тракторы, сельхозтехника, а также ряд грузовых автомобилей белорусских и российских компаний. Еще один автомобильный завод российской "Группы ГАЗ" планируется построить в конце 2019 года в Гаджигабульской промышленной зоне.

Согласно прогнозам правительства объемы производства легковых автомобилей в 2020 году составят 56 миллионов манатов, в 2021 году - 85,3 миллиона манатов, а в 2022 году составит 113,3 миллиона манатов.

В количественном выражении в стране планируется постепенно довести объемы производства легковых автомобилей до семи тысяч единиц в год. С 2020 года их объемы вырастут, до двух тысяч единиц, в 2021 году - 3,5 тысячи единиц, в 2022 году - 5,3 тысячи единиц и, наконец, в 2023 году - до семи тысяч единиц.

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