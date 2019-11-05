В Азербайджане планируется увеличить с семи до 10 лет срок налоговых и таможенных льгот для резидентов промышленных парков и технопарков, сообщает Trend со ссылкой на источник в минналогов, передает Day.Az.

По информации источника, это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, которые поступили для рассмотрения в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

Согласно поправкам, резиденты промышленных парков и технопарков будут освобождены от уплаты налога на прибыль, налога на землю, на имущество, от уплаты таможенных пошлин при импорте техники, установок и технологического оборудования сроком на 10 лет с момента регистрации.

Поправки касаются также управляющих компаний и операторов промышленных парков и технопарков, которые освобождаются от уплаты налога на прибыль с части доходов, направляемых ими на строительство и содержание инфраструктуры парков.

В настоящее время льготы для резидентов действительны в течение семи лет с момента регистрации.

Льготы вступили в силу с первого января 2013 года.

В настоящее время в Азербайджане действуют пять промышленных парков - Сумгайытский химико-промышленный, Гарадагский, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский, а также четыре промышленных квартала - Нефтчалинский, Масаллинский, Гаджикабульский и Сабирабадский. Общее число резидентов в промпарках и промкварталах составляет 82.

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