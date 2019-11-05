Согласно отчету "Индекс глобальной конкурентоспособности", Азербайджан занял 24 место из 141 по показателю "Финансирование малого и среднего бизнеса". Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет Всемирного экономического форума.

Таким образом, в 2019 году Азербайджан обогнал по показателю "Финансирование малого и среднего бизнеса" такие развитые страны как Дания (25 место), Канада (27 место), Исландия (28 место), Бельгия (30 место), Сингапур (32 место).

Также стоит отметить, что Азербайджан лидирует в данном показателе на фоне своих стран-соседей. Турция в рейтинге по данному показателю заняла 63 место, Грузия - 83 место, Россия - 118 место, а Иран - 126 место.

Согласно отчету, Азербайджан не сумел обогнать по данному показателю такие страны как США (второе место), Гонконг (третье место), Тайвань (пятое место), Сингапур (шестое место) и другие.

Добавим, что на первом месте в рейтинге по данной категории находится Финляндия, а на последнем (141 месте) - Республика Гаити.

Напомним, в целом, в Индексе глобальной конкурентоспособности Азербайджан занял 58-е место среди 141 страны мира. Таким образом, страна поднялась на 11 ступеней за 2019 год, прибавив 2,7 балла (набрав 62,7 балла).

Индекс глобальной конкурентоспособности - это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности, составляемый ежегодно по версии Всемирного экономического форума.

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