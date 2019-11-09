На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 21 октября 1,7 4 ноября 1,7 22 октября 1,7 5 ноября 1,7 23 октября 1,7 6 ноября 1,7 24 октября 1,7 7 ноября 1,7 25 октября 1,7 8 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0204 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8860 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 21 октября 1,8840 4 ноября 1,8986 22 октября 1,8859 5 ноября 1,8911 23 октября 1,8885 6 ноября 1,8820 24 октября 1,8929 7 ноября 1,8800 25 октября 1,8874 8 ноября 1,8782 Средний курс за неделю 1,8928 Средний курс за неделю 1,8860

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0268 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 21 октября 0,0266 4 ноября 0,0268 22 октября 0,0267 5 ноября 0,0268 23 октября 0,0267 6 ноября 0,0268 24 октября 0,0266 7 ноября 0,0267 25 октября 0,0266 8 ноября 0,0267 Средний курс за неделю 0,0266 Средний курс за неделю 0,0268

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,003 маната (0,9 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2963 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 21 октября 0,2935 4 ноября 0,2981 22 октября 0,2902 5 ноября 0,2965 23 октября 0,2928 6 ноября 0,2954 24 октября 0,2952 7 ноября 0,2953 25 октября 0,2948 8 ноября 0,2955 Средний курс за неделю 0,2933 Средний курс за неделю 0,2962

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