Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
21 октября
|
1,7
|
4 ноября
|
1,7
|
22 октября
|
1,7
|
5 ноября
|
1,7
|
23 октября
|
1,7
|
6 ноября
|
1,7
|
24 октября
|
1,7
|
7 ноября
|
1,7
|
25 октября
|
1,7
|
8 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0204 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8860 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
21 октября
|
1,8840
|
4 ноября
|
1,8986
|
22 октября
|
1,8859
|
5 ноября
|
1,8911
|
23 октября
|
1,8885
|
6 ноября
|
1,8820
|
24 октября
|
1,8929
|
7 ноября
|
1,8800
|
25 октября
|
1,8874
|
8 ноября
|
1,8782
|
Средний курс за неделю
|
1,8928
|
Средний курс за неделю
|
1,8860
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0268 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
21 октября
|
0,0266
|
4 ноября
|
0,0268
|
22 октября
|
0,0267
|
5 ноября
|
0,0268
|
23 октября
|
0,0267
|
6 ноября
|
0,0268
|
24 октября
|
0,0266
|
7 ноября
|
0,0267
|
25 октября
|
0,0266
|
8 ноября
|
0,0267
|
Средний курс за неделю
|
0,0266
|
Средний курс за неделю
|
0,0268
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,003 маната (0,9 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2963 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
21 октября
|
0,2935
|
4 ноября
|
0,2981
|
22 октября
|
0,2902
|
5 ноября
|
0,2965
|
23 октября
|
0,2928
|
6 ноября
|
0,2954
|
24 октября
|
0,2952
|
7 ноября
|
0,2953
|
25 октября
|
0,2948
|
8 ноября
|
0,2955
|
Средний курс за неделю
|
0,2933
|
Средний курс за неделю
|
0,2962
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