На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

21 октября

1,7

4 ноября

1,7

22 октября

1,7

5 ноября

1,7

23 октября

1,7

6 ноября

1,7

24 октября

1,7

7 ноября

1,7

25 октября

1,7

8 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0204 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8860 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

21 октября

1,8840

4 ноября

1,8986

22 октября

1,8859

5 ноября

1,8911

23 октября

1,8885

6 ноября

1,8820

24 октября

1,8929

7 ноября

1,8800

25 октября

1,8874

8 ноября

1,8782

Средний курс за неделю

1,8928

Средний курс за неделю

1,8860

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0268 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

 

21 октября

0,0266

4 ноября

0,0268

22 октября

0,0267

5 ноября

0,0268

23 октября

0,0267

6 ноября

0,0268

24 октября

0,0266

7 ноября

0,0267

25 октября

0,0266

8 ноября

0,0267

Средний курс за неделю

0,0266

Средний курс за неделю

0,0268

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,003 маната (0,9 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2963 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

21 октября

0,2935

4 ноября

0,2981

22 октября

0,2902

5 ноября

0,2965

23 октября

0,2928

6 ноября

0,2954

24 октября

0,2952

7 ноября

0,2953

25 октября

0,2948

8 ноября

0,2955

Средний курс за неделю

0,2933

Средний курс за неделю

0,2962

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