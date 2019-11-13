В Азербайджане с 21 по 26 ноября 2019 года впервые пройдет международный фестиваль StartupFest 2019, организованный Центром инкубации и акселерации "INNOLAND" Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Об этом сообщает Trend со ссылкой на инновационный центр INNOLAND, передает Day.Az.

StartupFest соберет молодых предпринимателей в сфере технологий, инвесторов, корпорации, правительственные учреждения, университеты, средства массовой информации и зарубежных гостей со всего мира.

В рамках фестиваля будут организованы такие мероприятия, как "Techstars Startup Fintech", "DevopsDays", "FUN Baku", "Product Hunt Meetup", "TEDx", "World E-Commerce Forum Eurasia Baku 2019".

В рамках фестиваля спикеры из Азербайджана, Бельгии, Венгрии, Турции, Грузии, США и Украины поделятся своим опытом.

Основная цель мероприятия заключается в создании условий для коммуницирования начинающих участников стартапа по экосистемам в Азербайджане, для дальнейшего обмена опытом, оказании положительного влияния на экосистему и стимуляции развития.

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