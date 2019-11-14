https://news.day.az/economy/1175625.html До нового года осталось всего ничего – самое время запланировать классную вечеринку (R)
+994 50 290 27 30
До нового года осталось всего ничего – самое время запланировать классную вечеринку (R)
Приятная атмосфера, высокий сервис обслуживания, широкий ассортимент выбора конференц- и банкетных залов, доступные цены и идеальное меню на любой вкус - все это подготовил Pullman Baku для вашего корпоратива.
Звоните менеджерам Pullman Baku прямо сейчас и выбирете зал для вашей веселой новогодней вечеринки:
+994 50 290 27 30
+994 50 290 27 32
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