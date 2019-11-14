Приятная атмосфера, высокий сервис обслуживания, широкий ассортимент выбора конференц- и банкетных залов, доступные цены и идеальное меню на любой вкус - все это подготовил Pullman Baku для вашего корпоратива.

Звоните менеджерам Pullman Baku прямо сейчас и выбирете зал для вашей веселой новогодней вечеринки:

+994 50 290 27 30

+994 50 290 27 32

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