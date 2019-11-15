Преимущества проекта Транскаспийского трубопровода, который предусматривает транспортировку газа из Туркменистана в Европу через Азербайджан, очевидны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал консультант Mediterranean Energy Political Risk Consultancy по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен.

"Преимущества этого проекта для Европы очевидны, так как страны континента все еще стремятся диверсифицировать источники и пути транспортировки природного газа. Обеспечивая доступ к источникам в Центральной Азии и на Кавказе, Европа может получить дополнительные объемы газа", - сказал эксперт.

Он отметил, что в целом, как Туркменистан, так и Азербайджан обладают обширными запасами газа, которые можно и нужно сделать коммерчески жизнеспособными и производительными.

"На фоне увеличения спроса на газ в ЕС обе страны смогут монетизировать свои ресурсы в условиях привлекательных рыночных цен. Это также позволит усилить связи между двумя регионами в полной мере", - сказал Виддерсховен.

Он отметил, что Транскаспийский трубопровод должен активно поддерживаться Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком, Международным валютным фондом и институциональными инвесторами.

"Все эти стороны должны усилить свою поддержку этому проекту, поскольку природный газ является единственным доступным топливом для энергетического перехода", - заключил эксперт.

Отметим, что Транскаспийский газопровод предусматривает транспортировку туркменского газа в Европу через Азербайджан.

Туркменистан изучает возможность вывода своих энергоносителей на европейский рынок. Для этого необходимо проложить 300-километровый газопровод вдоль дна Каспийского моря до берегов Азербайджана.

Туркменистан заявил о готовности поставлять в Европу до 40 миллиардов кубометров газа в год.