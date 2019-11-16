На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 4 ноября 1,7 11 ноября -- 5 ноября 1,7 12 ноября 1,7 6 ноября 1,7 13 ноября 1,7 7 ноября 1,7 14 ноября 1,7 8 ноября 1,7 15 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,013 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8732 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 4 ноября 1,8986 11 ноября - 5 ноября 1,8911 12 ноября 1,8757 6 ноября 1,8820 13 ноября 1,8725 7 ноября 1,8800 14 ноября 1,8701 8 ноября 1,8782 15 ноября 1,8744 Средний курс за неделю 1,8860 Средний курс за неделю 1,8732

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,0265 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 4 ноября 0,0268 11 ноября - 5 ноября 0,0268 12 ноября 0,0266 6 ноября 0,0268 13 ноября 0,0265 7 ноября 0,0267 14 ноября 0,0264 8 ноября 0,0267 15 ноября 0,0266 Средний курс за неделю 0,0268 Средний курс за неделю 0,0265

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,009 маната (один процент). Средневзвешенный курс составил 0,2947 маната за одну турецкую лиру.