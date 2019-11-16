На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

4 ноября

1,7

11 ноября

--

5 ноября

1,7

12 ноября

1,7

6 ноября

1,7

13 ноября

1,7

7 ноября

1,7

14 ноября

1,7

8 ноября

1,7

15 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,013 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8732 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

4 ноября

1,8986

11 ноября

-

5 ноября

1,8911

12 ноября

1,8757

6 ноября

1,8820

13 ноября

1,8725

7 ноября

1,8800

14 ноября

1,8701

8 ноября

1,8782

15 ноября

1,8744

Средний курс за неделю

1,8860

Средний курс за неделю

1,8732

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,0265 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

 

4 ноября

0,0268

11 ноября

-

5 ноября

0,0268

12 ноября

0,0266

6 ноября

0,0268

13 ноября

0,0265

7 ноября

0,0267

14 ноября

0,0264

8 ноября

0,0267

15 ноября

0,0266

Средний курс за неделю

0,0268

Средний курс за неделю

0,0265

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,009 маната (один процент). Средневзвешенный курс составил 0,2947 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

4 ноября

0,2981

11 ноября

-

5 ноября

0,2965

12 ноября

0,2945

6 ноября

0,2954

13 ноября

0,2943

7 ноября

0,2953

14 ноября

0,2948

8 ноября

0,2955

15 ноября

0,2954

Средний курс за неделю

0,2962

Средний курс за неделю

0,2947
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