Скидка до 60% на все товары в Kontakt Home к "Международному Дню Скидок" вызвал большой интерес среди населения. Сейчас всех интересует другой вопрос: "Какие именно товары выгодней всего купить в дни мега-скидок?"

Покупки в Kontakt Home с 29 ноября по 2 декабря в любом случае будут выгодными, так как скидки будут распространены на все товары. Но опять же, давайте познакомимся с самыми интересными предложениями кампании:

В дни скидок будет выгодно купить бытовую технику в Kontakt Home. Набор приданого который состоит из самых необходимых предметов бытовой техники будет стоить 999 манат, вместо 1659 манат. Самый популярный товар в зимний период - комби, будет стоить 560 манат, вместо 860 манат, а 7 кг-ю стиралку от LG можно будет купить за 730 манат, вместо 1000 манат. Рекомендуем не упустить возможность покупки 32" (81 см) телевизора за 199 манат, который без кампании стоит 359 манат. Сотрудники Kontakt Home бесплатно доставят к вам домой и установят выбранные товары.

Дамы, если вы хотите обустроить свой дом функциональной мелко бытовой техникой, скидки порадуют и вас. Те, кто не успели приобрести этот утюг на открытии магазина Иншаатчилар, по случаю Чёрной Пятницы смогут купить его опять за 19 манат, вместо 59 манат. Цена мясорубки Gorenje снизится до 100 манат, которая без кампании стоит 140 манат.

Скидки также будут распространены на смартфоны. Только в дни скидок вы можете приобрести этот смартфон всего за 89 манат. Вы также сможете получить последнюю версию iPhone 11 на 90 манат дешевле в рамках кампании.

Кампания к "Международному Дню Скидок" станет хорошей находкой и для тех, кто намерен обновить дома Мебель и Текстиль. Их тоже можно будет купить с огромной скидкой.

Отметим что, владельцы Birkart при покупке товара могут разделить скидочную цену на 18 равных частей.

От смартфона до ноутбука, от стиралки до мясорубки, от мебели до текстиля все товары будут на скидке до 60%. Одним словом, благодаря огромным скидкам в Kontakt Home, которые в целом будут действовать с 29 ноября до 2 декабря, каждый сможет обустроить свой дом с нуля. Так что, выделите эти даты красным в календаре.

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