Несмотря на относительную небольшую, по сравнению с "Северным потоком" и "Северным потоком-2" мощность, газопровод TANAP безусловно окажет влияние на газовый рынок ЕС.



Об этом Trend сказал российский политолог, руководитель проекта "Открытая аналитика" Роман Травин, передает Day.Az.



Эксперт отметил, что сегодня вопрос поставок газа в Европу является не только экономическим, но и в значительной степени политическим событием.



"Ввод в эксплуатацию нового газопровода позволит Азербайджану получить не только экономические дивиденды, но и повысить свой политический вес. Безусловно, успешная реализация такого крупного и сложного проекта - это позитивный фактор для имиджа и авторитета Азербайджана во всем мире", - заявил эксперт.

Крупный совместный проект с Турцией еще больше сблизит Баку и Анкару, что также окажет влияние на расклад сил в регионе", - подытожил эксперт.

В конечном счете, от TANAP выиграет и Азербайджан, и Турция, и Европа. Участвующие в этом энергетическом проекте страны получат огромные дивиденды и преимущества на международном энергетическом поле.

Отметим, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. По завершении строительства TAP, газ начнет поступать в Европу, приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.