Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники рассмотрят возможность сокращения объемов добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Об этом, как сообщил иракский новостной портал "Аль-Иктисад ньюс", заявил в воскресенье министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ОПЕК и ее союзники рассмотрят вопрос об увеличении текущих сокращений добычи примерно на 400 тыс. баррелей в сутки, до 1,6 млн баррелей в день", - отметил иракский министр. По словам аль-Гадбана, "обсуждение этого вопроса состоится на встречах, которые планируется провести в Вене на этой неделе".

Он также сообщил, что беспорядки и нынешняя сложная обстановка внутри Ирака, "не повлияли на добычу и экспорт нефти". "В стране есть избыток этого сырья", - указал иракский министр.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).

На встрече 5-6 декабря 2019 года в Вене страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях нефтедобычи после марта 2020 года.