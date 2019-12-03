Железная дорога БТК обеспечивает доступ к мировым рынкам
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс обеспечивает доступ к рынкам на Кавказе, в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахид Турхан, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
"Азербайджан является для нас одним из важных партнеров по маршруту железной дороги из Китая в Европу, известному как Средний коридор", - добавил министр.
Министр подчеркнул, что в этом смысле Азербайджан является одной из ключевых стран Среднего коридора.
"В связи с этим, наше сотрудничество с Азербайджаном, наши совместные усилия очень важны. Как известно, шестого ноября поезд из Китая, используя БТК, добрался до Европы", - напомнил он.
Министр также отметил, что отныне эти транспортные услуги будут доступны для перевозки грузов всем странам коридора.
"Через БТК товары будут доставляться на рынки еще быстрее и надежнее", - подытожил Мехмет Джахид Турхан.
Напомним, что открывшаяся в октябре 2017 года железная дорога БТК была построена на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе эксплуатации железной дороги объем грузоперевозок ожидается на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а количество перевозок пассажиров - до одного миллиона человек.
БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.
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